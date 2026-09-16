Парня с боеприпасами вычислили в метро Алматы

В Алматы у пассажира метро обнаружили два патрона, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"На станции "Байконыр" сотрудники полиции метрополитена совместно со службой транспортной безопасности проверили пассажира. Рентгенотелевизионная установка показала подозрительный предмет в сумке. При досмотре обнаружили и изъяли два патрона к нарезному оружию калибра 5,45 миллиметра", – говорится в сообщении.

Молодого человека задержали и передали сотрудникам территориальной полиции. Сейчас устанавливается, откуда у него боеприпасы и с какой целью он их перевозил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются.

А для жителя Алматы обычная рыбалка обернулась вызовом опергруппы – он закинул удочку и вытащил сумку с боеприпасами.