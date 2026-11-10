Хитрая схема в кафе Астаны: как клиентов оставляли без денег

В одном из столичных заведений работник получал от клиентов деньги за несуществующее бронирование, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, мужчина работал в одном из городских кафе. Когда администратора не было на месте, подозреваемый выдавал себя за него и брал предоплату у клиентов за бронирование заведения для торжеств.

"По предварительным данным, от его действий пострадали 10 человек. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 500 тысяч тенге", – сообщили 9 ноября 2026 года в Департаменте полиции Астаны.

Потерпевшие узнали, что администрация заведения не была осведомлена о получении предоплаты, когда пришли в кафе для проведения запланированных торжеств.

Сотрудники полиции Астаны задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По данному факту проводится досудебное расследование.

Департамент полиции города Астаны призывает казахстанцев быть бдительными: перед осуществлением оплаты необходимо уточнять полномочия представителя организации, а денежные средства вносить исключительно через официальную кассу. Также рекомендуется обязательно сохранять квитанции, чеки и иные документы, подтверждающие факт оплаты.

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