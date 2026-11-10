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Общество

"Суперфуд на ветках": что известно об уникальном гибриде рябины и аронии в Ботсаду Алматы

ягоды, кустарник, Сорбарония, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 09:41 Фото: Instagram/botsadkz
В Главном ботаническом саду Алматы обратили внимание, что осенью на фоне увядающей листвы особенно заметны темные, почти черные плоды сорбаронии Мичурина, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что история этого растения связана с именем выдающегося селекционера Ивана Мичурина, который занимался экспериментами по межвидовому скрещиванию растений.

Считается, что в результате его селекционной работы была получена форма, происхождение которой связано со скрещиванием гибрида рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) и аронии черноплодной (Aronia melanocarpa) с последующим повторным скрещиванием с аронией.

Сорбаронию ценят за неприхотливость, зимостойкость и декоративность. Весной кустарник покрывается многочисленными белыми цветками, летом радует густой зеленой листвой, а к осени украшается гроздьями темных ягод.

Стоит отметить, что плоды представляют не только декоративный, но и пищевой интерес.

В их составе обнаружены антоцианы, флавоноиды, полифенольные соединения, витамин С и другие биологически активные вещества. Антоцианы – природные пигменты, придающие ягодам характерную темную окраску и обладающие антиоксидантными свойствами.

Плоды используют для приготовления соков, варенья, сиропов, компотов и других продуктов переработки.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 09:41
В Ботаническом саду Алматы созрел "конфетный куст", ягоды которого не едят даже птицы

Немного ранее мы рассказывали об ароматном сокровище Ботсада Алматы с древней историей. О нем можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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