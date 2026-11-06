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Происшествия

Интернет-"подработка" обернулась для молодой казахстанки кошмаром

Фото: ДП ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 18:16 Фото: ДП ВКО
В Усть-Каменогорске задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в фасовке психотропных веществ для интернет-магазина. За незаконную работу она получала оплату в криптовалюте, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, жительница другой области нашла в интернете объявление о заработке и согласилась заниматься фасовкой наркотиков.

Во время личного обыска у девушки обнаружили 350 свертков с порошкообразным веществом. Еще 28 свертков и две емкости с неизвестным содержимым полицейские нашли в съемной квартире, где, предположительно, осуществлялась фасовка.

"Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным α-PVP. Общая масса составила 635 граммов", – рассказали в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемую водворили в изолятор временного содержания.

2 ноября 2026 года стало известно, что в Алматы ликвидирована мини-нарколаборатория по производству синтетических наркотиков "мефедрон". Отмечалось, что в поле зрения оперативников попал 34-летний житель города. По данным МВД, наладил наркопроизводство на последнем этаже многоэтажного жилого комплекса.

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Канат Болысбек
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