Сильные снегопады ожидаются даже на юге Казахстана – прогноз погоды на 11.11.2026

В Казахстане в предстоящую среду, 11 ноября 2026 года, ожидается непогода. Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", осадки, местами сильные, ударят даже на юге республики, сообщает Zakon.kz.

Погода без осадков под влиянием отрога антициклона прогнозируется только на крайнем западе и на северо-западе страны.

"Атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана. На юге, востоке ожидаются сильные осадки (дожди, снег)... По республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, востоке, юге, в центре – гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов РК ожидается высокая пожарная опасность:

в Кызылординской области,

на западе, юге, востоке Алматинской области,

на юге, востоке, в центре области Жетысу,

на севере, юге, востоке Жамбылской области.

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Ранее ДЧС Алматы распространил штормовое предупреждение на 11 ноября 2026 года. Позднее акимат предупредил, что с вечера 10 ноября в южной столице начнутся продолжительные осадки, которые продлятся до ночи 12 ноября.