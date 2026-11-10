#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Общество

Зонты и теплые куртки пригодятся: к чему готовиться жителям Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:09 Фото: unsplash
Синоптики озвучили прогноз погоды для жителей Астаны, Алматы и Шымкента. По данным метеорологов, с 11 по 13 ноября 2026 года в трех крупнейших городах ожидаются заморозки, снег с дождем и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Если в столице Казахстана прогнозируют погоду без осадков, то жителям Алматы и Шымкента стоит вспомнить о зонтах и теплых куртках.

Астана

  • 11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер, до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем -1...+1°С.
  • 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем -1...+1°С.
  • 13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем 0...+2°С.

Алматы

  • 11 ноября: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Временами порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 12 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С.
  • 13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -1...-3°С днем +5...+7°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:09
После +20°С Алматы ждут резкое похолодание и снег

Шымкент

  • 11 ноября: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +7...+9°С.
  • 13 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +5...+7°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:09
Синоптики подвели итоги необычного октября в Казахстане

Стоит отметить, что Алматы достанется больше всех. О непогоде жителей города уже предупредили в ДЧС и акимате.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт
15:18, 10 апреля 2026
Дожди или солнце: обновленный прогноз на выходные для Алматы, Астаны и Шымкента
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
15:28, 10 марта 2026
Скользко, холодно и опасно: синоптики предупредили о непогоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 марта
Кок-Тобе, туман, Алматы, плохая погода
17:57, 10 ноября 2024
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина идет по корту
14:02, Сегодня
Рыбакина может "потерять" одно из достижений сезона из-за Андреевой
Мирра Андреева
13:49, Сегодня
Видео исторической победы Андреевой над Свитолиной на Итоговом турнире WTA
&quot;Актобе&quot; готовится пригласить европейского специалиста на пост главного тренера
13:26, Сегодня
"Актобе" готовится пригласить европейского специалиста на пост главного тренера
Фанаты &quot;Иртыша&quot; на трибунах с флагами
13:10, Сегодня
"Иртыш" "обзавёлся" спонсорами после сохранения прописки в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: