Зонты и теплые куртки пригодятся: к чему готовиться жителям Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября

Синоптики озвучили прогноз погоды для жителей Астаны, Алматы и Шымкента. По данным метеорологов, с 11 по 13 ноября 2026 года в трех крупнейших городах ожидаются заморозки, снег с дождем и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Если в столице Казахстана прогнозируют погоду без осадков, то жителям Алматы и Шымкента стоит вспомнить о зонтах и теплых куртках.

Астана

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер, до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем -1...+1°С.

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем -1...+1°С.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем 0...+2°С.

Алматы

11 ноября: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Временами порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°С, днем с дальнейшим понижением.

12 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +5...+7°С.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -1...-3°С днем +5...+7°С.

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Шымкент

11 ноября: облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°С, днем с дальнейшим понижением.

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +7...+9°С.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +5...+7°С.

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Стоит отметить, что Алматы достанется больше всех. О непогоде жителей города уже предупредили в ДЧС и акимате.