Львы греются, обезьяны утепляются: как обитатели алматинского зоопарка готовятся к первым холодам

Осень в Алматы только начала примерять на себя холодный характер. Пока львы нежатся на солнце, обезьяны уже чувствуют первые холода. Что происходит в зоопарке, пока мегаполис переходит на осенний режим и привыкает к понижению температуры, выяснил Zakon.kz.

Утром уже хочется накинуть куртку, вечером – вспомнить, где лежит теплый шарф, а днем солнце в Алматы все еще уверенно делает вид, что лето никуда не уходило. В зоопарке к перемене погоды относятся примерно так же – без паники, но внимательно.

Корреспондент Zakon.kz прогулялся по зоопарку и посмотрел, как его обитатели встречают первые холода. Оказалось, что у каждого из них своя стратегия. Кто-то уже перебирается в теплое помещение, другие продолжают принимать солнечные ванны, а есть и те кто, кажется, вообще не заметил, что на календаре осень.

"Первые похолодания животные нашего зоопарка переносят хорошо, поскольку многие из них уже адаптированы к климатическим условиям Алматы. При этом в переходный период киперы и ветеринарные специалисты особенно внимательно наблюдают за поведением и общим состоянием животных", – говорит экскурсовод Улжанар Адилаева.

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Пока солнце греет, можно и погреться

Если пройтись по зоопарку в солнечный день, может показаться, что животные получили особое распоряжение: осень игнорировать.

Львы пока не спешат отказываться от любимого занятия – нежиться на солнце. Если солнечный луч удачно ложится на вольер, почему бы не воспользоваться бесплатной природной грелкой? Рядом свою осеннюю рутину продолжают бегемоты и носороги, ведь похолодание пока не заставило их полностью отказаться от времени на открытом воздухе. Они пока на своем летнем вайбе.

У жирафов своя программа. Они спокойно занимаются привычными делами, словно температурные колебания Алматы их совершенно не касаются. Слоны тоже пока живут практически в летнем ритме: прогулки, кормление, привычный распорядок, – словом, никаких признаков сезонной драмы.

Но специалисты внимательно следят за тем, чтобы этот летний режим продолжался ровно столько, сколько позволяет погода.

"Наиболее чувствительны к снижению температуры теплолюбивые виды: слоны, бегемоты, жирафы, приматы, львы и другие животные, которым требуется более комфортный температурный режим. Специалисты учитывают не только показатели температуры воздуха, но и поведение каждого животного, его активность и состояние здоровья", – рассказывает Улжанар Адилаева.

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Именно поэтому решение о переводе в зимние помещения принимается не просто по принципу "холодно – сразу в зимний вольер". У каждого вида свои особенности, а у животного – еще и собственный характер.

"Основным критерием перевода является температура воздуха, прежде всего в ночное время. Если температура днем и ночью опускается примерно до +15 °C, теплолюбивых животных переводят в зимние помещения. Сейчас, с учетом погодных условий, перевод теплолюбивых видов постепенно начинается именно на ночь. Поскольку днем температура пока остается достаточно комфортной, животные в течение светового дня продолжают находиться в открытых вольерах". Экскурсовод Улжанар Адилаева

У обезьян все по расписанию

В обезьяньем царстве перемены сезона тоже пока не произвели революции. Белорукие гиббоны с утра поют, причем так, что иногда кажется, будто в зоопарке начинается собственный утренний концерт. Свой сольник как всегда дает аташка Табин, у него утром всегда есть настроение попеть. Другие приматы скачут по лианам, третьи заняты гораздо более важным делом – едят.

У каждого своя программа, и никакой осенней хандры. Но если человеку в холодное время достаточно теплой куртки и горячего кофе, животным требуется куда более продуманная подготовка.

Меню тоже меняется

С приходом холодов меняется и меню некоторых обитателей зоопарка. Здесь сезонность – не модное слово из энциклопедии, а часть ежедневной заботы о животных.

"С наступлением холодов рацион некоторых животных корректируется с учетом сезона и их потребностей. Например, приматам в рацион добавляют цитрусовые, ягоды, витамин C и мультивитаминные комплексы для поддержания организма в холодный период. У хищников увеличивается количество мясного корма: если летом в среднем может даваться около 8 кг мяса, то зимой объем увеличивается примерно до 12 кг. Все изменения рациона проводятся с учетом вида животного, его физиологических особенностей и рекомендаций специалистов", – объясняет эксперт.

А верблюды тем временем относятся к происходящему философски, жуют сено и продолжают жить своей жизнью. Кажется, если бы они умели давать советы по подготовке к зиме, главный звучал бы примерно так: "Не суетитесь". У них все потихоньку, без лишних переживаний.

К зиме готовятся заранее

На самом деле зоопарк начинает готовиться к холодам задолго до того, как первый мороз заставит алматинцев искать перчатки.

"Подготовка к зимнему периоду начинается у нас еще летом. Заранее приводятся в порядок и при необходимости ремонтируются зимние вольеры, проверяются необходимые условия содержания и проводится их обогащение", – говорит эксурсовод.

В зимних помещениях заранее готовят все необходимое: подстилки, лежанки и другие элементы, которые помогают животным чувствовать себя комфортно. Причем за температурой здесь следят буквально по градуснику.

"Для каждого вида учитываются его природные особенности и потребности, поэтому зимой теплолюбивые животные получают соответствующий режим содержания. Главное для нас – обеспечить животным комфортные и безопасные условия в течение всего холодного периода", – резюмирует Улжанар Адилаева.

В зимних вольерах установлены термометры, поэтому киперы регулярно контролируют температуру. Ведь животные не могут сами сказать, что им холодно, зато могут показать это своим поведением. И специалисты внимательно за этим наблюдают.

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У белой медведицы Пурги, кажется, вообще отдельный календарь. Пока люди обсуждают первые холода и достают из шкафов осенние куртки, она продолжает свою привычную рутину. Для белого медведя прохлада – совсем другая история, поэтому осень для Пурги – не повод менять привычный распорядок.

А люди тем временем продолжают приходить в зоопарк. И в этом есть особая осенняя атмосфера: воздух становится прохладнее, деревья постепенно меняют цвет, солнце садится раньше, а жизнь в вольерах продолжается своим чередом.