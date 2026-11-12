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Общество

Казахстанцы начали отказываться от социальных выплат: обновленные данные Минтруда

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 09:06 Фото: pexels
С момента запуска в октябре 2026 года цифрового сервиса "Добровольный отказ от социальных выплат" им воспользовались 729 граждан Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Таким образом, 729 человек добровольно приняли решение отказаться от получаемых социальных выплат.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2027 года по 12 из 36 видов социальных пособий механизм предоставления государственной поддержки будет ориентирован на адресный подход – в первую очередь помощь будет направляться тем, кто в ней действительно нуждается.

Стоит отметить, цифровой сервис "Добровольный отказ от социальных выплат" доступен в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис позволяет только получателям социальных выплат и пособий самостоятельно подать электронное заявление об отказе от отдельных видов государственной поддержки без посещения государственных органов.

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Важно отметить, что отказ от социальных выплат – исключительно добровольное решение гражданина, а не обязанность.

"Сервис ориентирован прежде всего на граждан с высоким и состоятельным уровнями материального благополучия, которые могут самостоятельно обеспечивать потребности своей семьи. При изменении жизненных обстоятельств граждане сохраняют право вновь обратиться за назначением соответствующей государственной поддержки. Заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством".Пресс-служба МТСЗН РК

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В Казахстане калькулятор категорий благосостояния населения запустили 16 октября 2026 года. О том, что делать казахстанцам в случае ошибки калькулятора, можете узнать здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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