Казахстанцы начали отказываться от социальных выплат: обновленные данные Минтруда

С момента запуска в октябре 2026 года цифрового сервиса "Добровольный отказ от социальных выплат" им воспользовались 729 граждан Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Таким образом, 729 человек добровольно приняли решение отказаться от получаемых социальных выплат.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2027 года по 12 из 36 видов социальных пособий механизм предоставления государственной поддержки будет ориентирован на адресный подход – в первую очередь помощь будет направляться тем, кто в ней действительно нуждается.

Стоит отметить, цифровой сервис "Добровольный отказ от социальных выплат" доступен в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис позволяет только получателям социальных выплат и пособий самостоятельно подать электронное заявление об отказе от отдельных видов государственной поддержки без посещения государственных органов.

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Важно отметить, что отказ от социальных выплат – исключительно добровольное решение гражданина, а не обязанность.

"Сервис ориентирован прежде всего на граждан с высоким и состоятельным уровнями материального благополучия, которые могут самостоятельно обеспечивать потребности своей семьи. При изменении жизненных обстоятельств граждане сохраняют право вновь обратиться за назначением соответствующей государственной поддержки. Заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством". Пресс-служба МТСЗН РК

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