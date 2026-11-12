Где снег и заморозки, а где тепло до +14°С: прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на середину ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" обновили трехдневный прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Астана

13 ноября: переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем 0...+2°С.

14 ноября: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем 0...+2°С.

15 ноября: переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем 0...+2°С.

Алматы

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +5...+7°С.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +5...+7°С.

15 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер северо-восточный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +5...+7°С.

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Шымкент

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2°С, днем +7...+9°С.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2°С, днем +9...+11°С.

15 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +12...+14°С.

В 17 областях Казахстана на сегодня, 12 ноября 2026 года, объявлено штормовое предупреждение. Об этом можно прочитать по этой ссылке.