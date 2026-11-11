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Общество

"Ура, снег!": алматинцы радуются снежной сказке над дождливым городом

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, высокогорный спортивный комплекс, каток, высокогорный каток Медео, высокогорный каток Медеу, Алматы, Алматы зимой, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пока в Алматы с перерывами идет дождь, в горах уже настоящая снежная сказка, сообщает Zakon.kz.

11 ноября 2026 года очевидцы делятся кадрами заснеженных гор в социальных сетях. Судя по комментариям, большинство рады снегу и зимним пейзажам.

"Получается настоящий контраст: внизу – дождливый город, а наверху – зимние пейзажи", – отмечает автор публикации.
Смотреть в Threads

  • Сказочно.
  • Любимые горы и город.
  • Ночью обещают снег и в городе.
  • Супер.
  • Ура, снег!
  • Горы отдохнут от людей, – пишут пользователи Сети.

А самые нетерпеливые уже отправились на Шымбулак, чтобы запечатлеть первые зимние пейзажи.

кадр, видео, Шымбулак, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:05

Фото: shymbulak.com/live

Как заверяют синоптики РГП "Казгидромет", дождь в городе закончится 13 ноября. На смену ему придут заморозки до -5°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:05
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Конечно же, дождь внес корректировки в привычный образ жизни горожан. И весьма неприятные. Так, из-за сильного ливня вход в метро на одной из станций оказался недоступен. Также по проспекту Достык провалился тротуар.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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