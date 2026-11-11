"Ура, снег!": алматинцы радуются снежной сказке над дождливым городом
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пока в Алматы с перерывами идет дождь, в горах уже настоящая снежная сказка, сообщает Zakon.kz.
11 ноября 2026 года очевидцы делятся кадрами заснеженных гор в социальных сетях. Судя по комментариям, большинство рады снегу и зимним пейзажам.
"Получается настоящий контраст: внизу – дождливый город, а наверху – зимние пейзажи", – отмечает автор публикации.
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- Сказочно.
- Любимые горы и город.
- Ночью обещают снег и в городе.
- Супер.
- Ура, снег!
- Горы отдохнут от людей, – пишут пользователи Сети.
А самые нетерпеливые уже отправились на Шымбулак, чтобы запечатлеть первые зимние пейзажи.
Как заверяют синоптики РГП "Казгидромет", дождь в городе закончится 13 ноября. На смену ему придут заморозки до -5°С.
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Конечно же, дождь внес корректировки в привычный образ жизни горожан. И весьма неприятные. Так, из-за сильного ливня вход в метро на одной из станций оказался недоступен. Также по проспекту Достык провалился тротуар.
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