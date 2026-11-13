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Общество

Дожди со снегом накроют 10 областей: опубликован дорожный прогноз на 13 ноября

Интерактивная карта, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 08:58 Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 13 ноября 2026 года, а также обратились к водителям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в пятницу ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в следующих регионах:

  • Акмолинской области,
  • Актюбинской области,
  • Павлодарской области,
  • Карагандинской области,
  • Костанайской области,
  • Северо-Казахстанской области
  • Восточно-Казахстанской области,
  • области Абай,
  • области Жетысу,
  • области Улытау.

Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет весь Казахстан. Кроме того, синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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