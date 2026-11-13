Дожди со снегом накроют 10 областей: опубликован дорожный прогноз на 13 ноября
Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 13 ноября 2026 года, а также обратились к водителям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, в пятницу ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в следующих регионах:
- Акмолинской области,
- Актюбинской области,
- Павлодарской области,
- Карагандинской области,
- Костанайской области,
- Северо-Казахстанской области
- Восточно-Казахстанской области,
- области Абай,
- области Жетысу,
- области Улытау.
Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.
Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет весь Казахстан. Кроме того, синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха.
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