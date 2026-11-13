Дожди со снегом накроют 10 областей: опубликован дорожный прогноз на 13 ноября

Фото: Telegram/qazavtojol

В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 13 ноября 2026 года, а также обратились к водителям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в пятницу ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в следующих регионах: Акмолинской области,

Актюбинской области,

Павлодарской области,

Карагандинской области,

Костанайской области,

Северо-Казахстанской области

Восточно-Казахстанской области,

области Абай,

области Жетысу,

области Улытау. Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия. Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров. Ранее специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет весь Казахстан. Кроме того, синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха.

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