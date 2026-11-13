#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
443.62
492.24
5.36
Общество

Солдату стало плохо во время присяги в Казахстане: раскрыта правда о вирусном видео

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:09 Фото: pexels
В Казнете стали распространять видео, на котором призывнику стало плохо во время присяги. Видео не фейковое, но старое, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Центре по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Jaq.Ortcom, инцидент произошел еще в 2024 году в Аягозском гарнизоне. В Министерстве обороны тогда поясняли: "ухудшение самочувствия солдата было связано с сильным волнением. Угрозы его здоровью не было, медицинская помощь была оказана своевременно и в полном объеме".

И, как стало известно Центру по борьбе с дезинформацией Jaq.Ortcom, парень прошел установленный срок срочной воинской службы и был уволен в запас.

"Таким образом, распространяемая видеозапись не отражает текущую ситуацию. Использование архивных кадров без указания даты и обстоятельств может вводить пользователей в заблуждение и провоцировать необоснованное напряжение в обществе. Центр напоминает блогерам и новостным пабликам об ответственности перед своей аудиторией. Намеренное распространение не соответствующей действительности информации может повлечь правовые последствия", – предупредили в Центре.
солдату стало плохо на присяге, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:09

Фото: Telegram/JAQ.OrtCom.kz

А в Алматы нашли сразу пять пар близнецов, которые одновременно служат в одной воинской части Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) РК. Несмотря на внешнее сходство, каждый из них проявляет себя по-своему.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
бизоны, животные
15:28, 28 июля 2026
Правда раскрыта: бизон из нашумевшего ролика не имеет отношения к Казахстану
Избиение женщины, видео, Казахстан
13:59, 26 апреля 2024
Еще одно жестокое избиение женщины в Казахстане попало на видео
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои
19:09, 31 августа 2024
Драка у рестобара в Караганде попала на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
10:33, Сегодня
Усман Нурмагомедов не допущен на турнир RAF в Абу-Даби из-за драки с Двалишвили
Джон ван’т Шкип рассказал о подготовке сборной Казахстана к матчу с Молдовой
10:09, Сегодня
Джон ван’т Шкип рассказал о подготовке сборной Казахстана к матчу с Молдовой
Андрей Демченко прокомментировал возвращение на пост главного тренера &quot;Жениса&quot;
09:45, Сегодня
Андрей Демченко прокомментировал возвращение на пост главного тренера "Жениса"
&quot;Хотим взять реванш&quot;: Стас Покатилов поделился ожиданиями от ответного матча с Молдовой
09:15, Сегодня
"Хотим взять реванш": Стас Покатилов поделился ожиданиями от ответного матча с Молдовой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: