Солдату стало плохо во время присяги в Казахстане: раскрыта правда о вирусном видео

В Казнете стали распространять видео, на котором призывнику стало плохо во время присяги. Видео не фейковое, но старое, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Центре по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Jaq.Ortcom, инцидент произошел еще в 2024 году в Аягозском гарнизоне. В Министерстве обороны тогда поясняли: "ухудшение самочувствия солдата было связано с сильным волнением. Угрозы его здоровью не было, медицинская помощь была оказана своевременно и в полном объеме".

И, как стало известно Центру по борьбе с дезинформацией Jaq.Ortcom, парень прошел установленный срок срочной воинской службы и был уволен в запас.

"Таким образом, распространяемая видеозапись не отражает текущую ситуацию. Использование архивных кадров без указания даты и обстоятельств может вводить пользователей в заблуждение и провоцировать необоснованное напряжение в обществе. Центр напоминает блогерам и новостным пабликам об ответственности перед своей аудиторией. Намеренное распространение не соответствующей действительности информации может повлечь правовые последствия", – предупредили в Центре.

А в Алматы нашли сразу пять пар близнецов, которые одновременно служат в одной воинской части Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) РК. Несмотря на внешнее сходство, каждый из них проявляет себя по-своему.