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Общество

350 человек привлекли к общественным работам в Атырауской области

общественные работы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 17:35 Фото: polisia.kz
С начала года в Атырауской области сотни жителей получили административное наказание в виде общественных работ. В полиции рассказали, за какие нарушения назначают такое взыскание, сообщает Zakon.kz.

С 1 сентября 2025 года в Казахстане действует новый вид административного взыскания – общественные работы. Их назначают по решению суда за мелкое хулиганство, нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, загрязнение общественных мест, распитие алкоголя и другие правонарушения.

С начала 2026 года в Атырауской области к общественным работам привлекли 350 человек, сообщили в МВД.

Нарушители выполняют неоплачиваемую общественно полезную работу по месту жительства. Продолжительность наказания составляет от 10 до 100 часов.

За уклонение от работ, отказ от их выполнения или неявку без уважительной причины предусмотрена ответственность.

В полиции отметили, что такая мера направлена на укрепление общественного порядка и предупреждение повторных правонарушений.

Ранее в Атырау казахстанка лишилась работы из-за абсурдной причины и пошла против начальства в суд.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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