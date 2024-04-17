Ужесточение требований к мопедистам и общественные работы за административные нарушения – итоги дня

В Казахстане ужесточат требования к мопедистам. На общественные работы хотят отправлять казахстанцев за административные нарушения. Главные события за 17 апреля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Ужесточение требований к мопедистам



Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов.

В связи с этим законопроектом предлагается:

ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических см;

установить требования к водителям мопедов;

наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов.

Новые условия получения арендного жилья для молодежи

Комитет по делам молодежи и семьи разработал проект изменений в Правила предоставления арендного жилища без права выкупа для работающей молодежи.

В правила планируют добавить новые понятия:

ежегодный порог накопления,

Жилищный строительный сберегательный банк.



Понятие ежегодного порога накопления планируют ввести для определения минимальной суммы ежегодных накоплений, необходимых для участия в региональных программах (механизмах) льготного ипотечного кредитования.

Подробнее о нововведении в материале по ссылке.

Общественные работы за административные нарушения

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 17 апреля приняли в первом чтении проект закона, который позволит совершенствовать законодательство об административных правонарушениях. Теперь документом регламентируется новый вид административного взыскания – "привлечение к общественным работам" – и определяется механизм его исполнения.

К примеру, проектом закона предлагается применять общественные работы по девяти статьям. Это "Мелкое хулиганство" (статья 434), "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" (статья 440), "Приставание в общественных местах" (статья 449) и другие.

Ограничение движения в пяти областях Казахстана

По информации АО "КазАвтоЖол", введено ограничение движения на 11 автодорогах в пяти областях страны. Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях на протяженности 411 км.

Сроки выплаты единовременной компенсации

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов Бектенов озвучил сроки выплаты единовременной компенсации пострадавшим от паводков. На сегодня 3561 пострадавшей семье выплатили порядка 1 млрд тенге в виде единовременной компенсации за утраченное имущество в размере 100 МРП. До конца текущей недели всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

Мажилис принял законопроект "О масс-медиа"

После его вступления в силу законы "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании" признаются утратившими силу. Так, в рамках защиты прав работников СМИ вводится срок исковой давности, предъявляемый к материалам СМИ в связи с нарушением прав.

В ходе первого чтения предлагалось установить его в размере трех лет со дня опубликования таких сведений в СМИ. В результате обсуждений срок исковой давности сократили до одного года. Подробнее здесь.

В Казахстане ожидается жара до +30°С

В ближайшие трое суток – с 18 по 20 апреля 2024 года – согласно прогнозу, столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем – ее значительное повышение:

на западе, юге – до +25+30°С,

на севере страны – до +20+25°С,

на юго-востоке – до +23+29°С.

Мир

Популярную сеть TikTok заблокируют в Кыргызстане. Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития КР направила соответствующее распоряжение всем интернет-провайдерам страны.

В США авиакомпания запустила чартерные рейсы для собак из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и Лондон. Теперь собаки станут полноценными пассажирами наравне с их хозяевами.



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