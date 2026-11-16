Сдать на права стало проще: казахстанцам разъяснили новые правила

В Комитете административной полиции (КАП) 16 ноября 2026 года простыми словами рассказали казахстанцам, что изменилось в правилах сдачи на водительские права, а также в регистрации авто, сообщает Zakon.kz.

Обновленно-упрощенные новые правила действуют в Казахстане с 8 октября 2026 года.

"Если вы не сдали экзамен с первого раза – ничего страшного, пересдать можно уже на следующий рабочий день. Если не получилось и со второго раза, следующая попытка через 10 дней. Первые три попытки бесплатные, начиная с четвертой за пересдачу нужно платить", – рассказали в ведомстве.

При этом ограничения по количеству попыток нет.

"Сдали теорию, но не получается сдать вождение – здесь у нас хорошая новость. Теорию заново сдавать не нужно. Раньше после трех неудачных попыток практического экзамена результат теории аннулировался. Приходилось снова учить билеты и пересдавать экзамен. Теперь сданная теория сохранится в течение года. За это время можно пересдавать только вождение. А если вы воспользовались шпаргалкой или телефоном, экзамен сразу прекращается. Результат: "Не сдал". Повторно прийти на теоретический экзамен можно будет уже только через год", – объяснили в комитете.

Если вы не согласны с результатом, можно подать апелляцию. Жалобу рассмотрит специальная комиссия с участием полиции, автоцентра и автошколы.

Что касается регистрации транспортного средства, то если в документах проскочила ошибка, не нужно заново подавать заявление или приходить в другой день.

"У вас будет полтора часа, чтобы исправить ошибку или предоставить недостающий документ", – сообщили в КАП.

При заказе специальных автономеров вы потратите час.

"Если вы переделали конструкцию автомобиля и у вас есть свидетельство о соответствии внесенных изменений требованиям безопасности, то проходить обязательный отдельный осмотр больше не нужно". КАП

Также при регистрации автомобиля наличие неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения больше не проверяют. Но автомобиль по-прежнему проверяют на розыск, запреты и ограничения.

"Если вы сделали прицеп самостоятельно, зарегистрировать его можно при наличии трех документов – протокола испытания, документа о присвоении идентификационного номера и свидетельства о безопасности конструкции", – добавили в ведомстве.

Новые правила позволят водителям тратить меньше времени на оформление документов и пересдачу экзамена. При этом требования к знаниям правил дорожного движения и соблюдению порядка на экзамене останутся строгими, подытожили в КАП.

Подробнее о том, что изменилось в правилах сдачи экзамена на вождение, можете узнать здесь.