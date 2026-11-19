В Алматы в предстоящие выходные, 21-22 ноября 2026 года, состоится тематическая ярмарка "Соғым FEST". На ней будут представлены более 150 тонн мясной и сельхозпродукции, сообщает Zakon.kz.

Такой приятной новостью сегодня, 19 ноября, поделились в пресс-службе акимата южной столицы:

"На улице Шевченко, между улицами Пушкина и Кунаева, представят более 100 тонн мясной продукции и еще 50 тонн сельхозпродукции – овощи, молочную и рыбную продукцию, колбасные изделия и мед. В ярмарке примут участие производители из Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областей и области Абай. По информации организаторов, цены будут на 10-15% ниже среднерыночных".

Жителей и гостей Алматы проинформировали, что ярмарка будет работать с 08:00 до 18:00.

Ярмарка проводится для развития прямых поставок сельхозпродукции от отечественных производителей к покупателям и обеспечения продовольственной безопасности города.

14 и 15 ноября 2026 года в Алматы прошла ярмарка, на которую фермеры и товаропроизводители Восточно-Казахстанской области доставили более 150 тонн сельскохозяйственной продукции.