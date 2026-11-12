Мясо, мед и кедровые орешки: в Алматы обещают цены ниже рыночных на продукты из ВКО

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фермеры и товаропроизводители Восточно-Казахстанской области доставят в Алматы более 150 тонн сельскохозяйственной продукции. Ярмарка пройдет 14 и 15 ноября 2026 года на улице Шевченко – на участке между улицами Пушкина и Кунаева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, жители города смогут приобрести мясо и мясные изделия, молочную и рыбную продукцию, мед, подсолнечное масло, колбасные изделия, чай и кедровые орешки. "Стоимость товаров будет на 8-15% ниже среднерыночных цен. Продукцию представят непосредственно фермеры и производители Восточно-Казахстанской области". Пресс-служба акимата Алматы Материал по теме Жителям Алматы подсказали, куда пойти на выходных за скидками 29 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане усилят контроль за ценами на продукты.

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