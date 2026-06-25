Жителям Астаны сообщили приятную новость перед выходными

В Астане в эти выходные пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью сегодня, 25 июня 2026 года, поделились в пресс-службе акимата столицы:

"На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое".

Власти уточнили, что мероприятие будет проходить 27 и 28 июня с 10:00 до 19:00 в ТЦ "Keryen Joly" по адресу: шоссе Алаш, 35б.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

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