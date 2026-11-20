Необычная находка в машине: что скрывала автоледи из Алматы
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В Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий остановили автомобиль, за рулем которого находилась подозреваемая, сообщает Zakon.kz.
По данным Департамента полиции Алматы, при личном обыске у женщины обнаружили семь свертков с веществом, внешне схожим с наркотическим.
"Дальнейшие мероприятия по месту проживания привели к новым находкам: еще 60 свертков с порошкообразным веществом, электронные весы и приспособления для фасовки", – сообщили 19 ноября 2026 года правоохранители.
Все изъятое направлено на экспертизу для установления состава и массы веществ.
По факту проводится досудебное расследование по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Устанавливаются происхождение изъятого и возможные каналы его распространения.
Ранее в Алматы сотрудники полиции задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и сбыте крупной партии психотропных веществ.
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