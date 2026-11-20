В Алматы сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий остановили автомобиль, за рулем которого находилась подозреваемая, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Алматы, при личном обыске у женщины обнаружили семь свертков с веществом, внешне схожим с наркотическим.

"Дальнейшие мероприятия по месту проживания привели к новым находкам: еще 60 свертков с порошкообразным веществом, электронные весы и приспособления для фасовки", – сообщили 19 ноября 2026 года правоохранители.

Все изъятое направлено на экспертизу для установления состава и массы веществ.

По факту проводится досудебное расследование по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Устанавливаются происхождение изъятого и возможные каналы его распространения.

Ранее в Алматы сотрудники полиции задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и сбыте крупной партии психотропных веществ.