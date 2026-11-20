Выступая на третьем Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу довести площадь орошаемых земель до 1,3 млн гектаров к 2030 году, сообщает Zakon.kz.

По его словам, повышение эффективности орошаемого земледелия – это критически важный вопрос.

"Сейчас водосберегающие технологии используются на 700 тысячах гектаров орошаемых земель – это меньше половины от их общей площади. К 2030 году предстоит довести охват до 1,3 млн гектаров. Правительству поручается внести данный вопрос в календарь постоянной, можно сказать, повседневной работы с учетом его особой важности и актуальности", – отметил глава государства.

Он продолжил, что начата реконструкция и ремонт 4,6 тыс. километров оросительных каналов.

"Около тысячи километров будут введены в эксплуатацию уже до конца года, что улучшит снабжение 200 тыс. гектаров орошаемых земель. Правительству предстоит совместно с акиматами увязать планы расширения орошения с водообеспечением, состоянием каналов и мощностью энергосетей. Для полной реализации потенциала растениеводства все наши усилия следует направить на внедрение передовых научных подходов и современных технологий. Земля, как известно, не прощает ошибок, но щедро вознаграждает тех, кто бережно и ответственно относится к ней. Вы все, как никто другой, это хорошо знаете", – добавил президент.

Он также высказался о совершенствовании системы агрострахования, потому что засухи, заморозки и болезни животных способны свести на нет годы упорного труда.