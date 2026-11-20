Государство всегда поддерживало и будет поддерживать добросовестных фермеров, рачительных хозяев, которые вкладываются в развитие родных сел, радеют за благополучие односельчан. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Однако, по словам главы государства, есть бизнесмены, зарабатывающие на земельных угодьях, но живущие при этом в больших городах или даже за рубежом.

"Они даже не посещают свои хозяйства. Зачастую они практически не привержены такому понятию, как социальная ответственность, сопереживание своим соотечественникам, имеют смутное представление о нуждах и чаяниях людей. И возникает вопрос: Нужны ли такие аграрии, которые далеки от земли и народа? По-моему, ответ ясен: не нужны. Как говорят, на нет и суда нет. Тогда надо принимать меры, хотя, конечно, в законном порядке. Нам не нужны такие аграрии, которые далеки от земли и народа", – сказал Касым-Жомарт Токаев 20 ноября 2026 года.

Все, кто занимается предпринимательством в сельском хозяйстве, должны прежде всего заботиться о повышении качества жизни на селе.

"Аграрный сектор является одним из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности нашего государства, особенно в нынешнюю нестабильную эпоху". Касым-Жомарт Токаев

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Также Токаев на форуме заявил о возможности сделать Казахстан мировой продовольственной базой.