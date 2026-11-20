Вице-министр просвещения Жайык Шарбасов на брифинге в СЦК 20 ноября 2026 года прокомментировал вопрос о целесообразности активного строительства школ на фоне прогнозов о возможности снижения рождаемости в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Поводом для вопроса стали прогнозы социологов о возможном снижении рождаемости и высокие темпы урбанизации в Казахстане. Журналисты поинтересовались, учитывают ли эти факторы при планировании строительства школ и анализируют ли в министерстве, какой будет потребность в ученических местах в ближайшие годы.

"Мы на постоянной основе такой анализ проводим. В том числе и с учетом роста населения и внутренних миграционных процессов. Где у нас по прогнозу будет рост населения, мы строим новые школы. Также продолжаем модернизировать и оснащать действующие. У нас в целом идет сейчас двухсменное обучение, если в будущем будет снижение рождаемости, то эти школы они точно пустовать не будут – они перейдут в односменный режим обучения и уже можно будет говорить о школе полного дня", – заявил Жайык Шарабасов.

При этом он отметил, что к этому часу в Казахстане не хватает 200 тыс. ученических мест, поэтому в планах – строить новые школы.

13 августа 2026 года руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов АСПиР РК Аяулым Сагынбаева заявила о снижении рождаемости в стране по ряду объективных причин.