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Экономика и бизнес

Казахстанцев планируют временно освободить от уплаты ИПН по некоторым доходам

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:53 Фото: unsplash
В Казахстане граждан намерены освободить от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) по доходам от операций с цифровыми активами. Очередной пакет поправок сформирован на 21-м заседании Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Подробности заседания, прошедшего под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, 14 июля 2026 года раскрыли в пресс-службе правительства РК:

"Новый пакет объединил предложения, выработанные в ходе работы Проектного офиса и профильных рабочих групп, а также поправки, подготовленные во исполнение поручений главы государства, постановлений правительства, поручений премьер-министра и решений Проектного офиса. Всего на сегодняшний день в пакет включено 45 изменений. Их ключевые положения включены в Консультативный документ регуляторной политики, опубликованный 2 июля на сайте Министерства нацэкономики и портале "Открытые НПА".

В частности, предлагается создать льготные налоговые условия для стимулирования легального оборота цифровых активов.

Для этого предусмотрено освобождение физических лиц от уплаты индивидуального подоходного налога по доходам от операций с цифровыми активами, совершенных через казахстанских провайдеров услуг цифровых активов, на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Отдельный блок поправок направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов и создание более привлекательных условий для иностранных инвесторов.

В частности, предлагается восстановить механизм заключения инвестиционных приоритетных контрактов, а также соглашений об инвестициях со всем предусмотренным пакетом фискальных преференций. Кроме того, предлагается предоставить инвесторам возможность самостоятельно подводить необходимую инфраструктуру с последующим возмещением понесенных затрат через механизм вычетов по КПН.

Также в новый пакет включены решения, ранее выработанные на заседаниях Проектного офиса.

Среди них – введение сверхвычета на расходы по маркировке товаров, расширение вычетов по ИПН для лиц с инвалидностью, восстановление освобождения отдельных доходов от социального налога, освобождение факторинга и форфейтинга от НДС, корректировка НДС по сельскохозяйственной продукции, относимого в зачет, акциз на плодовые вина и другие инициативы. Всего в пакет вошло 20 решений, принятых в ходе работы Проектного офиса.

Кроме того, пакет дополнен поправками, направленными на дальнейшую цифровизацию налогового администрирования, совершенствование налоговых процедур и устранение выявленных в ходе применения Налогового кодекса вопросов. Они подготовлены с учетом обращений налогоплательщиков, предложений государственных органов, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и Высшей аудиторской палаты.

"При этом ряд инициатив требует дополнительной проработки с бизнес-сообществом до внесения законопроекта на рассмотрение Курултая. Их обсуждение будет продолжено на площадке Проектного офиса".Пресс-служба правительства РК

7 июля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан". 8 июля в Министерстве ИИ и цифрового развития РК разъяснили документ. В частности, как следует из указа, доходы физлиц от операций с цифровыми активами, совершенных через регулируемую казахстанскую инфраструктуру, планируется освободить от уплаты индивидуального подоходного налога.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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