Ночная поездка обернулась проблемами для двух водителей в Алматы
Фото: Zakon.kz
С разницей в сутки два ночных нарушителя попали в поле зрения патрульных Алмалинского района, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, оба случая произошли глубокой ночью на одном и том же участке дороги.
"Патрульные остановили Toyota Corolla на пересечении улиц Монгольской и Есентай. За рулем находился 28-летний мужчина. Проверка показала: водитель уже лишен права управления, но это не помешало ему вновь сесть за руль", – проинформировали правоохранители.
Во втором случае полицейские остановили 32-летнего водителя Nissan Almera, который также был лишен водительских прав.
"В отношении обоих нарушителей собраны административные материалы. И это далеко не единичные случаи", – добавили в ДП.
С начала года в Алматы за управлением автомобилем после лишения водительских прав задержаны более 400 человек.
Другой участник дорожного движения попал в поле зрения полиции во время аварии. Оказалось, что водитель общественного транспорта перевозил пассажиров с поддельными правами.
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