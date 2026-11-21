В Атырауской области подростки нашли на улице кошелек с крупной суммой денег и передали его полиции, за что получили награду, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 ноября 2026 года в микрорайоне Нурсая города Атырау. Во время патрулирования к сотрудникам полиции обратились школьники, которые сообщили о найденном кошельке. Внутри находилось около 300 тысяч тенге.

Ребята не стали оставлять деньги себе и передали находку полицейским. Сотрудники установили владельца кошелька и вернули ему деньги.

Позже начальник Департамента полиции Атырауской области Онал Бекеев встретился со школьниками, поблагодарил их за честность и вручил благодарственные письма, а также памятные подарки.

А в Жамбылской области суд рассмотрел дело в отношении матери несовершеннолетнего, который травил своего сверстника.

