В Мангистауской области ресторатор вернул предоплату за несостоявшийся той после вмешательства специалистов. В профильном департаменте пояснили, в каких случаях заказчик вправе забрать деньги, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области, гражданин обратился в ведомство после того, как не смог самостоятельно решить вопрос с администрацией ресторана о возвращении предоплаты за торжество, пишет 22 ноября 2026 года издание Lada.kz.

По словам заявителя, он заранее забронировал ресторан и внес предоплату в размере 50 тысяч тенге. Позже мужчина решил выбрать другое заведение и отказался от первоначального заказа.

"Однако администрация ресторана отказалась возвращать внесенную сумму. При этом письменный договор между сторонами не заключался. Также не было отдельного письменного соглашения, предусматривающего невозврат предоплаты", – говорится в сообщении.

После обращения гражданина департамент принял меры по защите его прав. В результате спор удалось урегулировать, и потребителю полностью вернули 50 тысяч тенге.

В департаменте по защите прав потребителей разъяснили, что, согласно Закону РК "О защите прав потребителей", если услуга не была оказана, а расходов не понесено, потребитель имеет право на полный возврат суммы. Специалисты рекомендуют сохранять документы, подтверждающие оплату, и обращаться в уполномоченный орган для защиты своих прав.

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