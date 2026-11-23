Аномальное тепло до +25°С и сильные снегопады: что ждет Казахстан 24-26 ноября 2026 года
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В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются сильные осадки и возвращение аномального 25-градусного тепла, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе погоды на 24-26 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":
"В ближайшие дни через территорию Казахстана будет проходить серия северо-западных циклонов. Неустойчивая погода распространится практически по всей территории страны, ожидаются осадки в виде дождя и снега, 24 ноября в отдельных районах востока и юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки. На севере, востоке, в центре страны прогнозируются гололедные явления. По республике ожидаются усиление ветра, туман".
По данным синоптиков, в температурном фоне особых изменений не ожидается.
"Лишь на юге, юго-востоке республики к 26 ноября дневная температура повысится до комфортных +15...+25°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 23 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана.
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