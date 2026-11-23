В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются сильные осадки и возвращение аномального 25-градусного тепла, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 24-26 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни через территорию Казахстана будет проходить серия северо-западных циклонов. Неустойчивая погода распространится практически по всей территории страны, ожидаются осадки в виде дождя и снега, 24 ноября в отдельных районах востока и юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки. На севере, востоке, в центре страны прогнозируются гололедные явления. По республике ожидаются усиление ветра, туман".

По данным синоптиков, в температурном фоне особых изменений не ожидается.

"Лишь на юге, юго-востоке республики к 26 ноября дневная температура повысится до комфортных +15...+25°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 23 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана.