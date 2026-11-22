"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 23 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются осадки, преимущественно дождь. На западе, севере и юге – туман и гололед.

Ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман. Днем на юге и востоке – порывы ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах ожидается ветер 15-20 м/с. Утром и днем на горных перевалах – порывы 23-28 м/с. В Туркестане ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере и востоке области Улытау ожидаются дождь, снег и гололед. На западе, севере и востоке – туман. Днем на востоке ожидаются порывы ветра до 15 м/с. В Жезказгане ночью ожидаются дождь, снег и гололед, временами – туман.

На севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается туман. Днем на севере и востоке – порывы ветра 15-20 м/с. В Караганде временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере и в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром также ожидается туман.

Ночью на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и снег. Ночью и утром на западе и севере – гололед и туман. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются дождь и снег, ночью и утром – гололед и туман. Днем – порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью в Актюбинской области ожидаются осадки, преимущественно дождь. Также прогнозируется туман, на западе, севере и востоке – гололед. В Актобе ночью ожидаются осадки, преимущественно дождь, ночью и утром – туман и гололед.

На севере, юге и востоке Атырауской области ожидается туман. Днем на западе и севере – порывы ветра 15-18 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе и севере Павлодарской области ожидаются дождь и снег, днем – осадки, преимущественно дождь. На западе, севере и в центре – туман и гололед. В Павлодаре днем ожидается дождь, также прогнозируется туман, ночью и утром – гололед.

На западе, юге и востоке Костанайской области ожидаются дождь, снег и гололед. На западе, севере и юге – туман. В Костанае ожидается туман.

На востоке, в центре и горных районах области Жетысу ожидается туман. На востоке и в горных районах – порывы ветра 15-20 м/с, днем в районе Алакольских озер временами до 25 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере и юго-востоке – ветер 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке и юге области Абай ожидается туман. На западе, севере и в центре – ветер 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. В Семее утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем на юго-западе и в горных районах – ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и снег. На западе, севере и юге – туман и гололед, порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, снег, туман и гололед.

Ранее синоптики предупредили жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 23 ноября.