Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 23 ноября 2026 года на брифинге в Курултае рассказала о переработке мяса сайгаков в Казахстане и объяснила, почему предприятия сокращают объемы производства, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что ранее сообщалось о планах наладить переработку мяса сайгаков в семи регионах Казахстана. Журналисты уточнили, удалось ли реализовать эти планы и в каких регионах уже начали переработку.

"Да, в прошлом году, как и заявляло Минэкологии, начата переработка мяса сайгаков. В частности, это наши крупные перерабатывающие предприятия. Например, компания "Кублей", которая расположена в Западном Казахстане. В прошлом году как раз занялись переработкой и начали реализацию на внутреннем рынке. Есть вопросы по спросу на внутреннем рынке. Соответственно, в этом году они снизили объемы переработки из-за снижения спроса. На сегодняшний день есть одно перерабатывающее предприятие в регионе Улытау, которое занимается переработкой мяса сайгаков", – ответила Назгуль Хатепова.

Представители СМИ также поинтересовались, планируется ли в этом году развивать переработку мяса сайгаков в других регионах. Она пояснила, что все зависит от спроса. На вопрос журналистов о том, пробовала ли она сама мясо сайгака, ответила, что, "к сожалению, нет".

23 октября 2026 года вышел выпуск комедийного ток-шоу "Шоу Грэма Нортона". Его героем стал британский принц Уильям. Во время трансляции главный наследник британского престола рассказал о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане.

