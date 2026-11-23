В Казахстане в предстоящий вторник резко испортится погода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 24 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"Под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов практически по всей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке, юго-востоке и в центре страны – сильные осадки (дожди, снег)".

Также сообщается, что по республике ожидаются туман, усиление ветра, в северных регионах – гололед.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в ближайшие три дня ожидаются сильные осадки и возвращение аномального 25-градусного тепла. Подробнее о погоде на 24-26 ноября 2026 года можете узнать по ссылке.