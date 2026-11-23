Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 24, 25 и 26 ноября 2026 года в трех крупнейших городах страны. Так, согласно данным метеорологов, в эти дни в Алматы и Шымкенте наступит почти что лето: +19°С и +25°С соответственно, сообщает Zakon.kz.

В столице Казахстана будет тоже тепло, но не так, как на юге. Там столбики термометров поднимутся лишь до +7°С.

Астана

24 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +2...+4°С.

25 ноября: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +3+5°С.

26 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный, 9-14, днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +5...+7°С.

Алматы

24 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +17...+19°С.

25 ноября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +15...+17°С.

26 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +17...+19°С.

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Шымкент

24 ноября: переменная облачность, временами дождь, туман. Ветер северо-западный, 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.

25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +18...+20°С.

26 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +23...+25°С.

О погоде по всей стране на эти дни можно узнать по следующей ссылке.