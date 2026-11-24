Жамбылская транспортная прокуратура обнаружила завышение цен при ремонте участка трассы Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос на перевале Куюк, сообщает Zakon.kz.

Георешетку для укрепления дорожного покрытия включили в смету по 3 544 тенге за квадратный метр при нормативной цене 2 579 тенге. В итоге стоимость работ завысили на 185,9 млн тенге. Об этом 23 ноября 2026 года сообщили в главной транспортной прокуратуре.

Нарушение было выявлено во время проверки, и после вмешательства прокуратуры в бюджет вернули 191,3 млн тенге с учетом НДС.

В ходе оперативного совещания Совета Безопасности 13 ноября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что все сигналы о коррупционных правонарушениях руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться.