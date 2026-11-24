Один материал сделал трассу дороже на 186 млн тенге: что выявила прокуратура
Фото: Zakon.kz
Жамбылская транспортная прокуратура обнаружила завышение цен при ремонте участка трассы Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос на перевале Куюк, сообщает Zakon.kz.
Георешетку для укрепления дорожного покрытия включили в смету по 3 544 тенге за квадратный метр при нормативной цене 2 579 тенге. В итоге стоимость работ завысили на 185,9 млн тенге. Об этом 23 ноября 2026 года сообщили в главной транспортной прокуратуре.
Нарушение было выявлено во время проверки, и после вмешательства прокуратуры в бюджет вернули 191,3 млн тенге с учетом НДС.
В ходе оперативного совещания Совета Безопасности 13 ноября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что все сигналы о коррупционных правонарушениях руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться.
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