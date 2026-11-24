В Караганде во время циркового шоу воздушный гимнаст упал с высоты около пяти метров и был экстренно госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел во время исполнения сложного воздушного трюка. Артист сорвался и упал на манеж на глазах у взрослых и детей. После падения он не смог самостоятельно подняться. К нему поспешили другие участники представления, а ведущий объявил, что все в порядке.

По данным КТК, гимнаст получил перелом костей таза.

"Пациент был госпитализирован в многопрофильную больницу имени профессора Макажанова в отделение экстренной травматологии. Состояние расценивается как средней степени тяжести, стабильное", – рассказала руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ксения Деревяшкина.

Сообщается, что в опасном трюке две девушки работали со страховкой, их напарники-мужчины – без. Упавший артист является 23-летним гимнастом немецкого цирка.

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