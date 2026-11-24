В Казахстане запустили новый контакт-центр, предназначенный для учителей, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем Instagram 23 ноября 2026 года рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

"Уважаемые педагоги! Министерство просвещения запускает новый инструмент поддержки педагогов "Контакт-центр 1472" на платформе "Устаз". Мы понимаем, что у педагогов ежедневно возникает множество вопросов, требующих оперативного решения. Это вопросы трудовых отношений, условий труда, конфликтных ситуаций с руководством или с родителями, методической поддержки, начисления заработной платы и дополнительных выплат, также другие вопросы", – сказала она.

Министр отметила, что зачастую педагоги вынуждены месяцами ждать ответа на свои обращения, не раз направлять запросы и обращаться в разные инстанции.

"Такая ситуация недопустима. Наша задача – изменить этот подход. Теперь каждый педагог сможет обратиться по номеру "1472", получить необходимую консультацию, содействие в решении своего вопроса. Обращения будут приниматься конфиденциально, с соблюдением прав педагогов. Для нас принципиально важно, чтобы педагог не оставался один на один со своей проблемой, чтобы услышали педагога, своевременно реагировали на его обращения и помогали находить конкретные решения. Мы создаем этот контакт-центр прежде всего для того, чтобы услышать голос каждого педагога, потому что защита прав учителя, его достоинства и создание достойных условий труда – это конкретная ответственность системы образования". Жулдыз Сулейменова

Пока контакт-центр работает в тестовом техническом режиме.

"В течение этой и следующей недели мы будем апробировать его работу, проверять все процессы, выявлять и оперативно устранять возможные технические недочеты. Для нас важно, чтобы к моменту полноценного запуска системы контакт-центр работал стабильно, и каждый педагог мог беспрепятственно получать необходимую помощь и консультацию", – продолжила Сулейменова.

Министр просит педагогов активно пользоваться этой возможностью уже сейчас. Обращения и обратная связь помогут сделать контакт-центр максимально эффективным.

16 ноября 2026 года Жулдыз Сулейменова сообщила о готовности поддержать пересмотр зарплат педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Также изучается вопрос повышения доплаты за классное руководство.

