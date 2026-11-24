В Министерстве внутренних дел (МВД) 24 ноября 2026 года раскрыли подробности о введенной дистанционной сдаче теоретического экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, на первом этапе услуга доступна жителям Астаны , имеющим постоянную регистрацию в столице и впервые получающим водительское удостоверение.

"Для сдачи экзамена необходимо иметь действующее свидетельство об окончании автошколы и медицинскую справку, а также соответствовать установленным требованиям", – уточнили в МВД.

Подать заявку можно через мобильное приложение eGov Mobile в разделе "Услуги ЦОН" – "Онлайн сдача теории". После прохождения необходимых проверок и оплаты услуги в личном кабинете заявителя будет доступна персональная ссылка на экзамен, действительная в течение 30 дней.

Экзамен включает 40 вопросов, на которые отводится 40 минут. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить не менее чем на 32 вопроса.

Тестирование доступно ежедневно с 09:00 до 20:00.

"В целях обеспечения объективности и прозрачности экзаменационного процесса предусмотрена система автоматизированного прокторинга, включающая идентификацию личности кандидата, видео- и аудиоконтроль, а также запись экрана. Все выявленные нарушения фиксируются системой". МВД

Для прохождения экзамена необходимы компьютер или ноутбук с веб-камерой и микрофоном, смартфон в качестве дополнительной камеры и стабильное интернет-соединение.

После успешной сдачи теоретического экзамена кандидат может записаться на практический экзамен в установленном порядке.

При этом традиционный формат сдачи теоретического экзамена в специализированных ЦОНах сохраняется.

23 ноября 2026 в Цифровом правительстве eGov.kz сообщили, что в Казахстане теоретический экзамен на водительские права теперь можно сдать онлайн. А в АО "Национальные информационные технологии" рассказали, какие технологии будут использоваться для подтверждения личности кандидатов при такой сдаче экзаменов.