Сегодня, 24 ноября 2026 года, на 97-м году жизни не стало первого казахстанского антрополога Оразака Смагулова, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

"Казахская наука понесла тяжелую утрату. С глубокой скорбью выражаю соболезнования в связи с кончиной первого казахского антрополога, выдающегося ученого, доктора исторических наук, профессора, академика Национальной академии наук РК Оразака Смагулова", – написал глава МНВО РК в своем Telegram-канале во вторник.

Он подчеркнул, что Оразак Смагулов – это уникальная личность, заложившая основы отечественной антропологической науки.

"Он посвятил всю свою жизнь науке и внес неоценимый вклад в изучение антропологической истории и этногенеза казахского народа. Его научное наследие и заслуги в развитии национальной науки никогда не будут забыты. Потеря такого выдающегося ученого, одного из мудрых представителей отечественной научной мысли, – невосполнимая утрата для всего научного сообщества и нашей страны. Его светлый образ, достойный жизненный путь и научное наследие навсегда останутся в памяти потомков. Выражаю искренние соболезнования семье и близким покойного, его коллегам и ученикам. Разделяю их скорбь и желаю им терпения и душевных сил, чтобы пережить эту невосполнимую тяжелую утрату", – заключил Саясат Нурбек.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Оразака Смагулова.

Оразак Смагулов – советский и казахский антрополог, основатель национальной школы, исследователь генетической структуры популяций. Доктор исторических наук (1984), профессор, академик НАН РК (2003, членкор 1994), член-корреспондент Болонской академии наук, лауреат премии им. Ч. Валиханова (1990), заслуженный деятель науки и техники РК (1998). Организовал первую в Казахстане лабораторию этнической антропологии при Институте истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова КН МОН РК и лабораторию физической антропологии Центрального Государственного музея РК.

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