Во второй половине 24 ноября 2026 года в Алматы ожидается дождь. В Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города заявили, что подготовили технику и персонал для оперативного реагирования на возможные подтопления, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу РГП "Казгидромет", осадки начнутся после 15:00 и прекратятся лишь в 02:00.

Ожидается до 5 мм осадков, порывы ветра днем могут достигать 13 м/с. Температура воздуха составит +17…+19 °С.

Завтра днем, 25 ноября, осадков не ожидается, однако во второй половине дня дождь может возобновиться.

Известно, что для предупреждения и устранения локальных подтоплений организовано дежурство 85 оперативных бригад. К работе готовы 1 579 дорожных рабочих, 415 единиц техники, 97 мотопомп и около 5 тыс. мешков с песком.

Кроме того, в местах возможного скопления воды предусмотрено размещение ассенизаторских машин и бригад с водооткачивающим оборудованием.

"Суточный выход коммунальных служб составляет 3 250 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники. Организованы круглосуточные дежурства по контролю за уборкой улично-дорожной сети". Пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей города попросили учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах, избегать участков возможного скопления воды.

О сюрпризах погоды в Алматы на 24, 25 и 26 ноября 2026 года можно прочитать по этой ссылке.