На Алматы надвигается непогода: городские службы переведены в режим готовности

В Алматы коммунальные и экстренные службы подготовили дополнительные силы и технику в связи с ожидаемыми осадками, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 октября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"Для предупреждения и оперативного устранения возможных локальных подтоплений организовано дежурство 70 оперативных бригад, в состав которых входят 416 дорожных рабочих. В готовности находятся 252 единицы спецтехники, 48 мотопомп и 18 ассенизаторских машин. Последние заранее размещаются в местах возможных подтоплений. Также подготовлено 2,4 тыс. мешков с песком".

По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 октября после 18:00 в Алматы ожидаются небольшой дождь интенсивностью 1-2 мм и гроза. В ночь на 2 октября и до 09:00 временами прогнозируется дождь интенсивностью 2-4 мм. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 м/с.

На период осадков усилено дежурство городских служб. Служба спасения Алматы подготовила ассенизаторскую машину и 15 мотопомп. По линии Департамента по чрезвычайным ситуациям задействованы 240 человек, 53 единицы спецтехники и 54 мотопомпы.

Помимо сил, сформированных непосредственно на период дождей, коммунальные службы продолжают работать в штатном режиме. Суточный выход составляет 3 080 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники. Из них ГКП "Алматы Тазалык" обеспечивает выход 2 015 работников и 767 единиц техники, частные подрядные организации – 1 065 работников и 458 единиц техники.

Дежурные бригады будут контролировать участки, наиболее подверженные скоплению воды, и при необходимости оперативно проводить откачку воды и другие работы для предотвращения локальных подтоплений.

Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.