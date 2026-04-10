Ливень в Алматы: были ли последствия и как отработали службы

После прошедшего 9 апреля 2026 года ливня коммунальные службы Алматы обеспечили контроль за ситуацией и оперативное реагирование на возможные последствия непогоды. Подтоплений на территории города не зафиксировано, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата города:

"В целях предупреждения и оперативной ликвидации локальных скоплений воды организовано круглосуточное дежурство ГКП "Алматы Тазалық" и подрядных организаций".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что в работах задействованы:

123 единицы специализированной техники;

74 мотопомпы;

20 ассенизаторских машин (из них 13 единиц размещены в местах возможных подтоплений);

75 оперативных бригад (425 дорожных рабочих), оснащенных необходимым оборудованием;

подготовлено 2300 мешков с песком.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дополнительно дежурство несет Служба спасения Алматы. В готовности находятся 50 сотрудников, 14 мотопомп и 1 ассенизаторская машина.

По линии городского департамента по чрезвычайным ситуациям задействованы 61 единица техники и 244 человека личного состава.

Общий суточный выход дорожных рабочих составляет 2710 человек.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы ожидается:

10 апреля – переменная облачность, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит +18+20°С.

– ночью возможен слабый дождь до 1 мм, местами гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

В управлении заверили, что коммунальные службы продолжают мониторинг состояния улично-дорожной сети и при необходимости оперативно принимают меры для обеспечения безопасности и комфорта жителей города.

9 апреля 2026 года в ДЧС Алматы предупредили, что погода в городе сильно испортится.