В ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди и снегопады, а температура воздуха будет зафиксирована от -2°С до +25°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в обновленном прогнозе погоды на 25, 26 и 27 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

25 ноября: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дожди, снег) . Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С , днем +3...+5°С.

переменная облачность, ночью . Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью , днем +3...+5°С. 26 ноября: переменная облачность, днем дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°С , днем +6...+8°С.

переменная облачность, днем дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью , днем +6...+8°С. 27 ноября: облачно, временами осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с, ночью временами 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...-2°С.

Прогноз погоды по Алматы

25 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дожди, снег) . Ветер северо-восточный, 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.

переменная облачность, ночью . Ветер северо-восточный, 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С. 26 ноября: переменная облачность, во второй половине дня дожди . Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, во второй половине дня . Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +18...+20°С. 27 ноября: переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман . Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром . Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С. 26 ноября: переменная облачность, днем дожди . Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +23...+25°С.

переменная облачность, днем . Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +23...+25°С. 27 ноября: переменная облачность, ночью и утром дожди. Ветер юго-западный, 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +8...+10°С.

Ранее мы писали, что Алматы готовится к дождю и возможным подтоплениям. В связи с этим акимат обратился к жителям.