В ближайшие пять дней погода в Астане, Алматы и Шымкенте будет контрастной. По прогнозу Казгидромета, в столице ожидаются дождь со снегом, туман и гололед, а на юге температура поднимется до +23°C. При этом во всех трех городах прогнозируются осадки, сообщает Zakon.kz.

Астана

23 ноября: переменная облачность, ночью осадки в виде дождя и снега, днем дождь. Временами туман, гололед. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +3...+5°C. Ветер 9-14 метров в секунду.

24 ноября: переменная облачность, временами осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +2...+4°C. Ветер 9-14 метров в секунду.

25 ноября: переменная облачность, ночью осадки в виде дождя и снега, днем без осадков. Временами туман, гололед. Температура воздуха ночью -2...0°C, днем 0...+2°C. Ветер 9-14 метров в секунду.

26 ноября: переменная облачность, временами осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. Температура воздуха ночью -2...0°C, днем +4...+6°C. Ветер 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

27 ноября: переменная облачность, временами осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. Температура воздуха ночью и днем -2...0°C. Ветер 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

Алматы

23 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем +15...+17°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

24 ноября: облачно, утром дождь, днем дождь, вечером туман. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +15...+17°C. Ветер 3-8 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

25 ноября: переменная облачность, ночью дождь и туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +11...+13°C. Ветер 3-8 метров в секунду.

26 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем +15...+17°C. Ветер 3-8 метров в секунду, в конце дня порывы до 13 метров в секунду.

27 ноября: облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днем +8...+10°C. Ветер 3-8 метров в секунду, временами порывы до 12 метров в секунду.

Шымкент

23 ноября: переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь и гроза. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +20...+22°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

24 ноября: переменная облачность, ночью дождь и туман, днем дождь и гроза. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +13...+15°C. Ветер 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

25 ноября: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +16...+18°C. Ветер 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

26 ноября: переменная облачность, ночью без осадков, туман, днем дождь и гроза. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +21...+23°C. Ветер 8-13 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

27 ноября: переменная облачность, ночью дождь и туман, днем дождь. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +13...+15°C. Ветер 8-13 метров в секунду.

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