Вырубка или пересадка? В Алматы объяснили, что происходит с елями на улице Сатпаева
Фото: pexels
Жительница Алматы забеспокоилась, увидев работу коммунальных служб с елями на улице Сатпаева напротив музея имени А. Кастеева. Женщина предположила, что деревья собираются срезать, и обратилась за разъяснениями к городским властям, сообщает Zakon.kz.
Пост алматинка разместила сегодня, 24 ноября 2026 года, на своей странице в Threads.
Смотреть в Threads
Управление экологии и окружающей среды отреагировало на публикацию и выступило с официальными пояснениями.
Так, согласно их ответу:
"На указанном участке осуществляются работы не по вырубке, а по пересадке зеленых насаждений породы ель".
По данным специалистов, необходимость проведения данных работ обусловлена чрезмерно плотным расположением деревьев, препятствующим их полноценному росту и дальнейшему развитию.
Материал по теме
Разрешение на вырубку деревьев: правила выдачи изменились
Ранее мы писали о том, что в Главном ботаническом саду (ГБС) Алматы вырубят историческую аллею хвойных деревьев. Старую аллею туй обновят из-за вредителей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript