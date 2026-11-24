Жительница Алматы забеспокоилась, увидев работу коммунальных служб с елями на улице Сатпаева напротив музея имени А. Кастеева. Женщина предположила, что деревья собираются срезать, и обратилась за разъяснениями к городским властям, сообщает Zakon.kz.

Пост алматинка разместила сегодня, 24 ноября 2026 года, на своей странице в Threads.

Управление экологии и окружающей среды отреагировало на публикацию и выступило с официальными пояснениями.

Так, согласно их ответу:

"На указанном участке осуществляются работы не по вырубке, а по пересадке зеленых насаждений породы ель".

По данным специалистов, необходимость проведения данных работ обусловлена чрезмерно плотным расположением деревьев, препятствующим их полноценному росту и дальнейшему развитию.

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