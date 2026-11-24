Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на брифинге в правительстве объяснил, какие возможности есть у абонентов, если их не устраивает стоимость услуг, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что многие абоненты получили сообщение с уведомлением о повышении тарифов с нового года. Они поинтересовались, что делать казахстанцам в таком случае.

"Как и другим гражданам, такие сообщения мне приходят. Как потребитель, я имею возможность выбрать любого мобильного оператора, если меня не устраивает ценовая политика своего оператора. У нас мобильного рабства нет, поэтому могу перейти к другому оператору, если меня не устраивает", – заявил он.

Он напомнил, что по закону операторы сотовой связи должны за 60 дней предупреждать об изменении тарифов, чтобы граждане могли реализовать это свое право выбора.

"За это время человек может оценить, насколько он хочет дальше быть абонентом этого мобильного оператора, сделать свой внутренний анализ по качеству и ценовой политике и в случае необходимости перейти к другому мобильному оператору", – пояснил министр.

Ранее Жаслан Мадиев рассказал, сколько казахстанцы платят за мобильный интернет по сравнению с другими странами.