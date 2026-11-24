Дожди со снегом и гололед: синоптики дали прогноз по Казахстану на 25 ноября
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде по всей стране на завтра, 25 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным специалистов, под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов практически на всей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода.
"В большинстве регионов пройдут дожди и снег, а на западе, северо-западе и востоке страны прогнозируются сильные осадки".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, по республике ожидаются туманы, гололед и усиление ветра.
Стоит отметить, что с обеда 24 ноября в Алматы идет сильный дождь. В Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города уже заявили, что подготовили технику и персонал для оперативного реагирования на возможные подтопления.
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