Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде по всей стране на завтра, 25 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов практически на всей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода.

"В большинстве регионов пройдут дожди и снег, а на западе, северо-западе и востоке страны прогнозируются сильные осадки". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидаются туманы, гололед и усиление ветра.

Стоит отметить, что с обеда 24 ноября в Алматы идет сильный дождь. В Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города уже заявили, что подготовили технику и персонал для оперативного реагирования на возможные подтопления.