Наркореклама на стене раскрыла больше, чем ожидалось: в Алматы задержали 25-летнего мужчину
Фото: Instagram/almaty.police
В Алматы наркотическая реклама на городской стене вывела полицейских Турксибского района на человека, который уже находился в розыске. Ими задержан подозреваемый в нанесении наркограффити, сообщает Zakon.kz.
Об этом 24 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы:
"Во время патрулирования сотрудники полиции обнаружили на одной из улиц надпись с признаками наркограффити. В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан 25-летний мужчина. По предварительным данным, он признался в нанесении запрещенной надписи. Однако при этом выяснилось еще одно обстоятельство: задержанный оказался в розыске по подозрению в совершении кражи".
Как сообщается, на место была вызвана следственно-оперативная группа.
"По факту незаконного размещения наркограффити возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматы
Ранее мы писали о необычной полицейской погоне, которая случилась прямо на барахолке в Алматы. Подробнее – здесь.
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