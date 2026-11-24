В ряде регионов Казахстана на 25 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ночью и утром на западе, севере и в центре туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Актау ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области днем на западе временами сильные осадки (преимущественно дождь), на дорогах гололедица. Ночью и утром на юге и востоке туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью на западе, севере и в центре, днем в центре порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер юго-восточный, южный, ночью порывы 15-18 м/с.

В области Улытау на севере, востоке и в центре туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, утром и днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. В Жезказгане туман.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере и юге туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью и утром на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром туман.

В Астане ночью и утром туман, гололед.

В Костанайской области на западе, севере и востоке туман, гололед. В Костанае ночью и утром туман, гололед.

В Алматинской области ночью в горных районах снег, гололед. На севере, юге и в горных районах туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный, на юге и в горных районах порывы 18-23 м/с. В Конаеве ветер западный с переходом на северо-восточный, порывы 18 м/с. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы (горы Иле Алатау) ночью осадки (преимущественно снег), гололед, временами туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 18-23 м/с.

В Атырауской области ночью и утром на юге и востоке туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге осадки (дождь, снег), ночью в горных районах временами сильный снег, туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере и востоке 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу на востоке, в центре и горных районах туман. Ветер восточный, на востоке порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром туман.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах туман. Ветер северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге снег. На западе, севере и юге туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью снег, ночью и утром туман, гололед, ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области на западе, севере и востоке туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром туман, гололед.

В Павлодарской области ночью осадки (дождь, снег), на западе, севере и в центре туман, гололед. Ветер западный, на юге и востоке порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью осадки (дождь, снег), туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью осадки (дождь, снег), днем на востоке и юге осадки (дождь, снег), на востоке временами сильные. На западе, севере и востоке туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью осадки (дождь, снег), туман, гололед, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре туман, гололед. В Кызылорде временами туман, гололед.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах туман. Ветер северо-восточный, ночью в горных районах, днем на северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром туман.

Ранее мы писали, что Алматы готовится к дождю и возможным подтоплениям. В связи с этим акимат обратился к жителям.