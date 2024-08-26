Ребенка насмерть засыпало грунтом в траншее в Рудном

В траншее глубиной три метра произошел обвал грунта в Рудном, погиб семилетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Город", трагедия случилась 26 августа на улице 50 лет Октября, где проводились работы по прокладке труб холодного водоснабжения.

По информации СМИ, ребенок играл в траншее, когда его засыпало землей. На момент происшествия ограждений по периметру траншеи не было, а рабочие подрядной организации отсутствовали.

Тело мальчика без признаков жизни извлекли спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил в сфере строительной деятельности. Назначены экспертизы, результаты которых будут учтены при принятии процессуального решения. Дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции Костанайской области.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Два человека погибли на металлургическом комбинате в Темиртау.

