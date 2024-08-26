Ребенка насмерть засыпало грунтом в траншее в Рудном
Как пишет портал "Город", трагедия случилась 26 августа на улице 50 лет Октября, где проводились работы по прокладке труб холодного водоснабжения.
По информации СМИ, ребенок играл в траншее, когда его засыпало землей. На момент происшествия ограждений по периметру траншеи не было, а рабочие подрядной организации отсутствовали.
Тело мальчика без признаков жизни извлекли спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям.
Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил в сфере строительной деятельности. Назначены экспертизы, результаты которых будут учтены при принятии процессуального решения. Дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции Костанайской области.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Два человека погибли на металлургическом комбинате в Темиртау.