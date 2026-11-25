В Туркестанской области украли крупную сумму денег при закупке медицинского оборудования для Казыгуртской районной центральной больницы. Подозреваемый – бывший главврач, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 25 ноября 2026 года, бывший главный врач больницы вместе с предпринимателем организовали схему хищения денег, выделенных на покупку системы медицинского кислородоснабжения, необходимой для оказания помощи пациентам в реанимации.

"Для реализации схемы единый медицинский комплекс искусственно разделили на отдельные товары, закупку которых оформили по завышенным ценам через подконтрольные компании. При этом фактически оборудование поставила и установила иная организация", – сообщили в АФМ.

В результате государству причинен ущерб на сумму 117 млн тенге.

Часть преступных доходов легализовали, купив недвижимость и оформив ее на родственника.

Приговором суда бывший главный врач осужден к 8 годам лишения свободы, предприниматель – к 7 годам лишения свободы.

В доход государства конфискованы квартира в столице и два автомобиля.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Туркестанской области выявили хищение 1,1 млрд тенге, выделенных на субсидирование приобретения сельскохозяйственного оборудования.