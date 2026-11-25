Деньги на важное оборудование для больницы превратились в квартиру в Астане и два авто – афера главврача
Как рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 25 ноября 2026 года, бывший главный врач больницы вместе с предпринимателем организовали схему хищения денег, выделенных на покупку системы медицинского кислородоснабжения, необходимой для оказания помощи пациентам в реанимации.
"Для реализации схемы единый медицинский комплекс искусственно разделили на отдельные товары, закупку которых оформили по завышенным ценам через подконтрольные компании. При этом фактически оборудование поставила и установила иная организация", – сообщили в АФМ.
В результате государству причинен ущерб на сумму 117 млн тенге.
Часть преступных доходов легализовали, купив недвижимость и оформив ее на родственника.
Приговором суда бывший главный врач осужден к 8 годам лишения свободы, предприниматель – к 7 годам лишения свободы.
В доход государства конфискованы квартира в столице и два автомобиля.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Туркестанской области выявили хищение 1,1 млрд тенге, выделенных на субсидирование приобретения сельскохозяйственного оборудования.