#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
448.45
501.59
5.36
Происшествия

У казахстанца украли более 1,5 млн во время полета из Китая в Астану

кража денег в самолете, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 17:01 Фото: ДП на транспорте
У казахстанца украли крупную сумму денег на борту самолета из Китая. Подозреваемого удалось найти, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель начальника ДП на транспорте Темиржан Рамазанов 14 октября 2026 года рассказал, что в аэропорту Астаны к ним обратился 41-летний житель столицы. Он сообщил, что прибыв в Астану транзитным рейсом по маршруту Чунцин – Пекин – Астана, обнаружил пропажу 3 600 долларов США (более 1,6 млн тенге).

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин, который летел тем же рейсом и занимал место позади заявителя.


"Подозреваемого задержали в одном из гостиничных номеров столицы. При обыске у него изъяли денежные средства в различной валюте, в том числе всю похищенную сумму. Задержанный дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый арестован, по данному факту проводится досудебное расследование", – сообщил Рамазанов.

Стоит отметить, что ранее сотрудники транспортной полиции установили и задержали двух иностранцев за аналогичное правонарушение. По данному факту дело находится на рассмотрении в суде.

В сентябре 2026-го сообщалось о нескольких случаях краж денег в самолетах. В одном случае вор залез в сумку с 9 700 долларов на рейсе из Москвы в Дубай, в другом – молодожены из России лишились денег в самолете во время перелета из Ташкента на Мальдивы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
В Дубае задержали казахстанца, укравшего у компании в Алматы почти миллиард тенге
09:12, 31 декабря 2024
В Дубае задержали казахстанца, укравшего у алматинской компании почти миллиард тенге
деньги, тенге, доллары, валюты
16:04, 11 июня 2026
Полет из Шымкента в Астану закончился неожиданной пропажей 7,6 млн тенге
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
09:46, 30 сентября 2026
Предпринимателя поймали на "мясных" махинациях на 60 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Астана&quot; благодаря победе над &quot;Иртышом&quot; сохраняет прописку в еврокубках
16:53, Сегодня
"Астана" благодаря победе над "Иртышом" сохраняет прописку в еврокубках
&quot;Кайрат&quot; разгромил &quot;Младость&quot; в молодёжной Лиге чемпионов УЕФА
16:50, Сегодня
"Кайрат" разгромил "Младость" в молодёжной Лиге чемпионов УЕФА
Зверев и Бублик обнимаются после матча
16:41, Сегодня
Зверев рассказал, почему доиграл встречу с Бубликом в Шанхае несмотря на травму ноги
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
16:30, Сегодня
Анна Данилина без игры вышла в четвертьфинал топ-турнира в Ухане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: