У казахстанца украли более 1,5 млн во время полета из Китая в Астану

У казахстанца украли крупную сумму денег на борту самолета из Китая. Подозреваемого удалось найти, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель начальника ДП на транспорте Темиржан Рамазанов 14 октября 2026 года рассказал, что в аэропорту Астаны к ним обратился 41-летний житель столицы. Он сообщил, что прибыв в Астану транзитным рейсом по маршруту Чунцин – Пекин – Астана, обнаружил пропажу 3 600 долларов США (более 1,6 млн тенге).

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин, который летел тем же рейсом и занимал место позади заявителя.





"Подозреваемого задержали в одном из гостиничных номеров столицы. При обыске у него изъяли денежные средства в различной валюте, в том числе всю похищенную сумму. Задержанный дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый арестован, по данному факту проводится досудебное расследование", – сообщил Рамазанов.

Стоит отметить, что ранее сотрудники транспортной полиции установили и задержали двух иностранцев за аналогичное правонарушение. По данному факту дело находится на рассмотрении в суде.

В сентябре 2026-го сообщалось о нескольких случаях краж денег в самолетах. В одном случае вор залез в сумку с 9 700 долларов на рейсе из Москвы в Дубай, в другом – молодожены из России лишились денег в самолете во время перелета из Ташкента на Мальдивы.