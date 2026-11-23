37 дождевальных машин существовали только на бумаге: АФМ выявило хищение 1,1 млрд тенге
По версии следствия, озвученной сегодня, 23 ноября 2026 года, подозреваемый организовал схему хищения субсидий, сосредоточив под своим контролем коммерческие организации, выступавшие в качестве поставщика оборудования, лизингодателя и получателей государственной поддержки.
Так, через ТОО "Агрохолдинг Туркестан" и ТОО "JMJ-Агро" были оформлены заявки на получение субсидий для приобретения 81 дождевальной машины.
Уже в качестве лизингодателя выступала подконтрольная микрофинансовая организация "АгроПромЛизинг", на специальный счет которой из бюджета были перечислены субсидии.
Однако 37 дождевальных машин фактически не поставлены и не смонтированы. Несмотря на это оформлены акты приема-передачи, содержащие недостоверные сведения о полном исполнении обязательств.
"В дальнейшем бюджетные средства перечислены на счета подконтрольных организаций. В результате государству причинен ущерб на сумму 1,1 млрд тенге. Подозреваемый помещен под стражу".Пресс-служба АФМ РК
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Несколько дней ранее, 20 ноября, в АФМ рассказывали, что выделенные на науку 297 млн тенге ушли на покупку авто.