Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области отчитался о проводимом расследовании по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование приобретения сельскохозяйственного оборудования, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, озвученной сегодня, 23 ноября 2026 года, подозреваемый организовал схему хищения субсидий, сосредоточив под своим контролем коммерческие организации, выступавшие в качестве поставщика оборудования, лизингодателя и получателей государственной поддержки.

Так, через ТОО "Агрохолдинг Туркестан" и ТОО "JMJ-Агро" были оформлены заявки на получение субсидий для приобретения 81 дождевальной машины.

Уже в качестве лизингодателя выступала подконтрольная микрофинансовая организация "АгроПромЛизинг", на специальный счет которой из бюджета были перечислены субсидии.

Однако 37 дождевальных машин фактически не поставлены и не смонтированы. Несмотря на это оформлены акты приема-передачи, содержащие недостоверные сведения о полном исполнении обязательств.

"В дальнейшем бюджетные средства перечислены на счета подконтрольных организаций. В результате государству причинен ущерб на сумму 1,1 млрд тенге. Подозреваемый помещен под стражу". Пресс-служба АФМ РК

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Несколько дней ранее, 20 ноября, в АФМ рассказывали, что выделенные на науку 297 млн тенге ушли на покупку авто.